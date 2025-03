Prinsenloop om het dorp: de kater eruit te lopen en energie opbouwen

Ook in het meest westelijke puntje van Brabant, in Nieuw-Vossemeer ofwel ‘t Vosse-ol, vieren ze keihard carnaval. Maar op zondagochtend is er even rust en wordt er gewandeld tijdens de traditionele Prinsenloop, een rondje van zes tot zeven kilometer om het dorp. “Het is om de kater afbouwen en weer energie op te bouwen.”

Hoe lang ze het precies doen weet Reinier de Jong, de secretaris van de plaatselijke carnavalsvereniging, niet precies. “Het is in het leven geroepen door de toenmalige Prins. Die had bedacht om in de ochtend de beentjes te strekken. Dat doen we nu al jaren op zondagmorgen.” Van een kater lijkt nauwelijks sprake bij de 50 tot 75 deelnemers aan de Prinsenloop. De aanwezigen zijn opvallend goed geluimd. “We zijn hier gewoon goed getraind”, grapt Reinier.

"Ja, we zijn er ieder jaar bij. Als we wakker zijn tenminste."