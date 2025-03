Bestolen prins heeft zijn steek terug, dankzij 'heel lieve dame'

Prins Union van Dwèrsklippelgat (Nuenen) heeft zijn steek weer terug. Enkele jongeren rukten de steek zaterdag van het hoofd van de hoogheid en gingen ermee vandoor. Voor de optocht van zondagmiddag kwam hij te laat, maar dankzij een 'hele lieve dame' kan de prins het hoofddeksel de rest van carnaval weer op.

"Vier jongens trokken de steek van het hoofd van de Prins toen hij met zijn gevolg op weg was naar hun hotel", vertelde een woordvoerder van de Prins eerder. De prins en zijn gevolg waren radeloos en loofden een beloning van 222 euro uit voor wie de steek terug zou brengen.

Eerst schoot Narregat (Gerwen) te hulp. Een van de oud-Prinsen daar bleek een steek in dezelfde kleurstelling te hebben en leende hem uit. Prins Union liep de optocht zondagmiddag met die geleende steek.

Beloning niet nodig

En inmiddels is de veelkleurige steek weer veilig thuis. Zondagmiddag meldde zich een vrouw die hem in het buitengebied heeft gevonden. "Een heel lieve dame uit Son en Breugel belde ons op, ze was aan het wandelen en zag opeens een muts liggen", aldus de woordvoerder.

De vrouw is vervolgens naar Dwèrsklippelgat gereden om de steek terug te brengen. En de 222 euro beloning? Dat was niet nodig: "De beloning wilde ze niet, ze vond het zo erg voor ons", vertelt de gezant van de prins.

Hij voelde nattigheid

Waarom de steek gestolen is en vervolgens weggegooid, blijft onduidelijk. "De waarheid, daar komen we waarschijnlijk nooit achter. Ik denk dat de dieven door alle media-aandacht nattigheid voelden en er snel van af wilden."