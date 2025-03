Mannen op afstand gehouden bij vrouwenurinoirs: 'Ze zijn nieuwsgierig'

In Oeteldonk (Den Bosch) wordt er door twee 'toiletdames' op toegezien dat vrouwen ongestoord gebruik kunnen maken van de nieuwe vrouwenurinoirs. Dat betekent: mannen worden geweerd bij de toiletten. Tijdens de start van carnaval op de elfde van de elfde konden veel mannen hun nieuwsgierigheid namelijk niet bedwingen, zo blijkt nu.

De vrouwenurinoirs zijn nieuw. Na een test op de elfde van de elfde zijn de enorme roze, plastic kruizen deze carnaval te vinden op de Markt in Den Bosch. Het idee: vrouwen moeten hier snel een plas kunnen doen, net zoals mannen bij een mannenurinoir.

Privacy

Dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen de urinoirs gaan gebruiken was al duidelijk. De reacties zijn verdeeld over de dingen, waarbij het hoofd van de gebruiker zichtbaar is, terwijl de rest achter een roze pilaar verstopt zit. Niet zichtbaar dus, maar ook niet écht verborgen.

Dat erkent ook Sander, die verantwoordelijk is voor al het openbare sanitair in Den Bosch gedurende carnaval. "Als ze in een clustertje bij elkaar staan, zijn de dames wel wat zelfverzekerder", zo concludeert Sander zondagmiddag. Hij wil niet met zijn achternaam in de media.