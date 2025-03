Vandalen gaan tekeer bij carnavalsmonument: 'Echt heel respectloos'

De woede en het verdriet zijn groot bij Sabina Cantiluppi uit Den Bosch. Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht bij het carnavalsmonument bij de Knillispoort in het centrum van Den Bosch. Foto’s, bloemen, poppetjes en beertjes zijn van het monument gerukt en meegenomen.

Sabina, die het herdenkingsmonument vorig jaar bedacht, is nog niet bekomen van de schrik nadat de vernielingen zondagochtend werden ontdekt. “Het monument hing helemaal vol. Met wel zestig foto’s”, legt ze uit. Het gaat om foto's van overleden carnavalvierders.

Oeteldonkers kwamen sinds vorig jaar massaal naar het monument om diegenen te herdenken die het feest niet meer mee kunnen maken. Het is een stil plekje in de bruisende binnenstad, waar mensen even op adem kunnen komen.

"Het is met geweld gegaan. Echt heel respectloos."

“Alles is meegenomen, alles is weg”, zegt Sabina. “Hadden ze het maar op de grond gegooid, dan hadden we nog iets kunnen redden. Maar alles is verdwenen.” Volgens haar kan het niet om een misverstand gaan dat iemand het monument wilde opruimen. “Het is met geweld gegaan. Echt heel respectloos.”

Sabina denkt ook dat de vandalen niet uit Den Bosch komen. “Dit zijn geen Bosschenaren geweest. Iedereen weet van dit monument. En het is ook duidelijk te zien dat het om een monument gaat.” Sabina gaat voorlopig geen aangifte doen. “Ik weet niet of het nut heeft. Maar we gaan wel kijken of er camerabeelden bestaan.”

"Een lege kiel vol herinneringen."