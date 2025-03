Betasting in zwembad, slachtoffer en verdachte komen er allebei niet meer

Terwijl een vrouw met een vriendin aan het zwemmen is, komt onder water een man aangezwommen. Verbaasd gaat de vrouw staan. Terwijl de man haar voorbij zwemt, voelt ze een hand in haar kruis. Ze schreeuwt het uit van woede.

De vrouw zat maandag in de rechtbank in Breda en zag haar belager daar weer terug. Deze Syrische asielzoeker, Mohammed A. (21) uit Stampersgat was op 10 juni vorig jaar met twee vrienden aan het zwemmen in het kleine zwembad van het sport- en wellnesscentrum.

Volgens de vrouw hing er een wat vreemde sfeer rond de jongemannen. Zij waren meer aan het dollen in het bad, dan baantjes aan het trekken. Op beelden in de rechtszaal was te zien hoe de twee vriendinnen samen rechts in het bad zwemmen en de drie Syrische jongemannen in het midden.

Boos

Plots gaat Mohammed A. helemaal naar rechts en duikt met zijn duikbril de vrouwen onder water tegemoet. Een van de vrouwen stopt met zwemmen en gaat staan als A. eraan komt. In het voorbijgaan lijkt hij haar kruis aan te tikken met zijn linkerhand. De politierechter speelde dat gedeelte talloze malen af, maar heel duidelijk was het niet te zien.