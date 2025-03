Bas (16) in tranen na winst Metworstrennen: 'Beste gevoel ooit'

De 16-jarige Bas Janssen nam maandagmiddag vol trots zeven ellen metworst, twee witte broden, twee vaten bier en een halve varkenskop in ontvangst. De ruiter uit Boxmeer werd namelijk gekroond tot Koning van de Metworst, nadat hij het traditionele paardenracespektakel Metworstrennen in Boxmeer won. Zelf kan Bas het nog niet helemaal geloven en glundert hij van trots. Hij noemt het een 'grotere eer dan Prins Carnaval' zijn.

De Metworstrennen zijn een eeuwenoude traditie in Boxmeer. Op het Vortums Veld, tussen Sambeek en Vortum-Mullem, wordt elk jaar op carnavalsmaandag de paardenrace verreden over een parcours van achthonderd meter. Alleen jonge vrijgezellen uit Boxmeer mogen meedoen. De vrijgezel die het parcours zo snel mogelijk aflegt, wint.

"Dit is het beste gevoel dat ik ooit heb gehad", zegt Bas met tranen van geluk in zijn ogen en ongeloof in zijn stem. "Na vier eerdere pogingen en drie jaar rijden met dit paard is het eindelijk gelukt. We hebben bijna driekwart jaar getraind en zijn iedere dag bij het paard geweest. Drie keer is scheepsrecht", glundert Bas.

"Het is zo'n mooie traditie dus meedoen is al een eer, maar dan ook nog eens winnen. Dat is gewoon onbeschrijfelijk", vertelt de trotse winnaar. De winst heeft hij mede aan zijn paard te danken. "Ik ben zo trots op haar. Ze was echt in topconditie."

Voorzitter Jos Bouman is het daar volledig mee eens. "Ik zag Bas op het paard wegrijden bij de finish. Ik heb een paard nog nooit zo fanatiek zien rijden en dat geldt ook voor Bas. Zijn achterban riep luidkeels: Bas doorrijden en niet achterom kijken."

De familieleden en vrienden van de ruiter stonden vol spanning langs de kant te kijken hoe hun Bas als eerste over de finish kwam. De ontlading was des te groter toen hij vol blijdschap zijn moeder in de armen viel na de winst.