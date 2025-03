De jerrycans stonden al klaar, politie betrapt dieseldief

De politie heeft zondagavond in Zundert een man aangehouden. Hij wilde mogelijk diesel stelen. Agenten zijn extra alert omdat in het buitengebied van onder meer Zundert geregeld diefstallen worden gepleegd. Hun aandacht werd getrokken door een zwarte wagen, die in de ogen van de surveillanten verdacht was opgesteld bij een transportbedrijf.

Bij het onderzoek van het voertuig werden diverse lege jerrycans en een dikke tuinslang gevonden. Ook stonk het erg naar diesel. De politie denkt dat is voorkomen dat uit geparkeerde trucks diesel kon worden gestolen, zo meldt wijkagent Marten. In de wagen lag ook een aantal nieuwe mobiele telefoons, die volgens de politie gestolen moeten zijn.

Het voertuig was voorzien van valse kentekenplaten en stond niet op naam. Het ging dus om een zogeheten spookvoertuig. De man die in de wagen zat, is naar een politiebureau gebracht. Tegen hem worden processen-verbaal opgemaakt wegens onder meer heling, het rijden met een vals kenteken en een niet-geregistreerd voertuig. De wagen is in beslag genomen.