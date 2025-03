Meer explosief poeder in loods gevonden: EOD is lang bezig geweest

Verspreid over de loods aan de Vierlingh in Bergen op Zoom waar maandagmiddag een zak flitspoeder was gevonden, is nog meer explosief spul aangetroffen. Het lijkt volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onder meer op kruit en is minder heftig dan de ontdekte flitspoeder. Het spul kan worden gebruikt voor het maken van explosieven.

Rond negen uur maandagavond was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) klaar met haar inspectie en is de zaak overgedragen aan de politie. Al het gevonden explosieve materiaal is of wordt op een veilige plek onschadelijk gemaakt. De goedjes werden zowel op de begane grond als de bovenverdieping van de loods gevonden, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De flitspoeder die al vroeg op de middag werd aangetroffen, heeft de kracht van achtmaal een Cobra 6, dat op zich al de uitwerking heeft van een handgranaat. In verband met de vondst heeft de politie een man van 28 uit Ossendrecht aangehouden. Hij zou een bekende van hem hebben bedreigd. Toen de politie hierover signalen kreeg, is ze een onderzoek begonnen. Dit leidde tot de vondst van het flitspoeder in de loods. De verdachte is de vermoedelijke huurder van dit pand. Uit voorzorg werd halverwege de middag na de ontdekking een gebied tot 100 meter rondom de vindplaats afgezet. Dit had alleen gevolgen voor het pand waar het spul is ontdekt. Flitspoeder, dat ook wel flash(kruit) wordt genoemd, is een explosief mengsel dat veel in vuurwerk gebruikt wordt. Deze zeer gevoelige explosieve stof kan al ontsteken met een klein vonkje van bijvoorbeeld een elektrostatisch geladen wollen trui. De gevonden hoeveelheid wordt volgens de politie wel vaker aangetroffen.

Onder meer de brandweer was gealarmeerd (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Een gebied rondom de vindplaats werd afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision).