Meer explosief poeder in loods gevonden: EOD is nog enige tijd bezig

In de loods aan de Vierlingh in Bergen op Zoom waar maandagmiddag een zak flitspoeder was gevonden, is nog meer explosief spul aangetroffen. Het lijkt volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op kruit en is minder heftig dan de ontdekte flitspoeder.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat ook hier voorzichtig mee om en zal het uiteindelijk onschadelijk maken. Ondertussen wordt ook de bovenverdieping van het pand aan de Vierligh nog minutieus onderzocht. Dit zal volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio nog enige tijd in beslag nemen.