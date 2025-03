Zwaar explosief flitspoeder gevonden: eigenaar als verdachte aangehouden

De politie heeft in verband met de vondst van het explosieve flitspoeder, eerder deze maandag in Bergen op Zoom, een man aangehouden. Het gaat volgens de politie om de eigenaar van het spul. De verdachte is een man van 28 uit Ossendrecht.

De man zou een bekende van hem hebben bedreigd. Toen de politie hierover signalen kreeg, is ze een onderzoek begonnen. Dit leidde tot de vondst van het flitspoeder in een loods aan de Vierlingh in Bergen op Zoom. Het spul heeft de kracht van achtmaal een Cobra 6 en wordt onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).