Fikse dwangsommen voor zuipkarren tijdens optocht Peejenland

De gemeente Halderberge legt dwangsommen op van vijfduizend euro aan alle carnavalsvierders die dinsdag met een zuipwagen naar de optocht van Peejenland (Hoeven) komen. Met deze maatregel wil de gemeente een einde maken aan de overlast van de ‘rijdende cafés’ vol jongeren, alcohol en harde muziek.

Vier eigenaren van zuipwagens die vorig jaar tijdens de optocht werden gecontroleerd, zijn in een brief preventief gewaarschuwd door de burgemeester. Zo laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. Het boetebedrag van vijfduizend euro geldt per overtreding per dag en kan oplopen tot 25.000 euro.