Schorsbos op z'n kop door verrassingsconcert van groot artiest

Schorsbos (Schijndel) stond maandagmiddag volledig op z'n kop toen plotseling een grote carnavalsartiest uit een busje stapte. Lamme Frans gaf midden op straat een verrassingsconcert, waardoor de plaatselijke kroegentocht even werd onderbroken. "Omgedraaid en snel hier naartoe gefietst."

Twee vrouwen die meededen met de plaatselijke kroegentocht werden ook verrast door het concert. "Wij waren in de volgende kroeg alvast bier aan het bestellen en toen werden we gebeld dat we terug moesten komen, omdat er iets ging gebeuren. We zijn hier heel hard naartoe gefietst", lachen ze.

Lamme Frans geniet zelf ook met volle teugen. "Ik had nog tijd over en had goede verhalen over Schorsbos gehoord", vertelt hij.

Het feestgedruis midden op straat doet hem goed. "Het is een wervelwind van bier en confetti. Mensen zetten de auto op de handrem en komen erbij."

Onze carnavalsverslaggever Noël van Hooft kreeg zelfs een speciale rol in het concert van Lamme Frans. Hij stal als giraffe minstens zo erg de show als de carnavalsartiest.