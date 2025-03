Man uit Westerhoven zette aan tot haat en terreur: werkstraf en cel geëist

Tegen een jongeman van 19 uit Westerhoven is een werkstraf van 100 uur geëist. Hij zou vorig jaar met twee anderen in een Telegramgroep mensen hebben aangezet om terroristische misdrijven te plegen.

Nederlandse Cultuur Verdedigers De W. zou in een Telegramgroep berichten en afbeeldingen hebben geplaatst waarmee propaganda werd gemaakt voor ernstige misdrijven tegen mensen om hun kleur, seksuele geaardheid en geloof. Hij zou hierbij hebben samengewerkt met de twee andere verdachten, een uit Hengelo (17) en een uit Veenendaal (26). De groep die ze hadden opgezet, telde tientallen deelnemers en had de naam Nederlandse Cultuur Verdedigers (NCV). De jongste verdachte was die op 4 juni 2024 begonnen.

De verdachte uit Westerhoven, D. de W., heeft al ruim twee maanden in voorarrest gezeten. Hij zou nog eens negentig dagen de cel in moeten wanneer hij zich niet aan een aantal voorwaarden houdt. Dit eiste het OM maandag bij de rechtbank.

Met hun opzettelijke uitlatingen op Telegram heeft het drietal volgens de officier van justitie willens en wetens voor lief genomen dat anderen zouden worden aangezet tot strafbaar handelen, in dit geval het plegen van terroristische misdrijven. “Rechts-extreme opruiing is zonder meer erg gevaarlijk voor de veiligheid en stabiliteit van de openbare orde. De infrastructuur van social media is niet op orde. Het probleem is groot, omdat social media zo sterk is in het beïnvloeden van mensen”, aldus de officier.

De jongste verdachte wordt er ook van beschuldigd dat hij zich inzet voor het rechts-extreme en terroristische The Base. De knul uit Hengelo maakte propaganda en wierf leden voor deze organisatie.

Kwetsbaar

De strafzaak tegen deze jongste verdachte werd achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is. Tegen hem is een voorwaardelijke gevangenisstraf van 280 dagen en een werkstraf van 100 uur geëist. Hij heeft bijna drie maanden in voorarrest gezeten.

Tegen de 26-jarige verdachte werd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ruim vijf maanden geëist. Omdat hij zolang in voorarrest heeft gezeten, zou hij als het aan het OM ligt, niet opnieuw de cel in hoeven. Er hangt hem nog wel een gevangenisstraf van 30 dagen boven het hoofd. Net als de kompaan uit Westerhoven moet hij zich aan afspraken met de reclassering houden.

De officier van justitie hield er in de strafeisen rekening mee dat alle verdachten kwetsbaar zijn en dat die kwetsbaarheid een rol heeft gespeeld bij het plegen van de strafbare feiten.

De rechtbank doet op 17 maart uitspraak.