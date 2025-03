Arsenalfans komen eerder naar Eindhoven om carnaval te vieren

Een groep Arsenalfans van onbekende grootte is eerder vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Lampegat (Eindhoven) gekomen om carnaval te vieren. Dinsdag speelt hun club tegen PSV in de Champions League.

Een verslaggever van Omroep Brabant trof de Britten aan in een kroeg in het uitgaansgebied Stratumseind. Een stuk of tien straalbezopen Arsenalsupporters genoot daar van het volksfeest. Op hun kleding hebben ze stickers en medailles bevestigd, die ze gekregen hadden van andere feestvierders. Volgens de verslaggever is de sfeer gemoedelijk en lijkt iedereen het vooral leuk te vinden dat de bezoekers carnaval meevieren.

De Federatie Eindhovens Carnaval heeft de 1600 fans, die dinsdag worden verwacht, uitgenodigd om carnaval te vieren in de feesttent op de Markt. Om de dag extra speciaal te maken, krijgen alle fans uit Londen een exclusieve ‘Lampegat meets Arsenal’-badge. Deze kunnen zij trots op hun carnavalsoutfit of wedstrijdshirt dragen als symbool van de verbinding tussen supporters van beide clubs.