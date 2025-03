Brand in dierentuin: zes doodshoofdapen omgekomen

In ZooParc Overloon is maandagavond brand uitgebroken. Het vuur heeft gewoed in een deel van de dierentuin waar zes doodshoofdapen verblijven. Ze zijn alle om het leven gekomen, zo meldt de woordvoerder van Libéma, de eigenaar van de dierentuin.

De brandweer heeft verschillende wagens ingezet om de brand te bestrijden, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het vuur was snel geblust. De doodshoofdapen waren echter niet te redden.

De brand werd rond negen uur gemeld door BrabantAlert. De oorzaak is niet bekend. Behalve de brandweer was ook personeel van de dierentuin in Overloon gealarmeerd. Verzorgers hebben aangeslagen en verdrietig gereageerd.

De brandweer is paraat (foto: Persbureau Heitink).