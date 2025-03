Meerdere campers gestolen uit loods: 'Ik vrees dat-ie al op een boot staat'

Meerdere campers zijn zaterdagnacht gestolen in Breda. Volgens Johan, een van de gedupeerden, gaat het om zeker twaalf campers, twee shovels en een boot. Die stonden bij Stalling Breda aan de Liesstraat 82 in het buitengebied van de stad. "Ik vrees dat ze inmiddels al op een boot of in een container staan en we ze nooit meer terugzien." De politie bevestigt de diefstal van in ieder geval de boot en de shovels, maar weet nog niet hoeveel campers zijn verdwenen. Bij de roof zijn volgens een politiewoordvoerder ook campers beschadigd geraakt.

"Het is lastig te achterhalen hoeveel campers er precies zijn gestolen, omdat er zoveel staan. De aangiftes druppelen binnen, ook van mensen wier campers beschadigd zijn geraakt door de diefstal", zegt de politie. Wanneer de dieven exact hun slag hebben geslagen, is onbekend. "Het is gebeurd ergens tussen een uur zaterdagnacht en twaalf uur zondagmorgen." Ook is het camerasysteem bij de loods verdwenen.

Johan kreeg dinsdag een telefoontje van de eigenaar van Stalling Breda. "Hij vroeg me of ik met mijn camper op pad was. Nee, zei ik. Nou, dan moest ik maar snel komen omdat hij er niet meer stond. Alleen de stroomkabel lag er nog."

Johan had zijn camper, die naar eigen zeggen vele tienduizenden euro's waard is, nu een jaar of drie. Hij heeft er zes of zeven tripjes mee gemaakt, onder meer naar Portugal en Italië. "Ja, dat is een hard gelag. Zeker omdat hij niet goedkoop is. Gelukkig zijn we goed verzekerd. Maar het is natuurlijk maar de vraag wat je ervoor terugkrijgt."

Hij vermoedt dat de dieven de tijd hebben genomen om exact uit te kiezen wat ze wilden meenemen. De loods ligt op een afgelegen plek, maar recht tegenover de ingang staat een huis. "Maar die mensen zeggen helemaal niets van de diefstal te hebben meegekregen."

Volgens Johan is er een flink politieteam op de zaak gezet. Maar veel hoop dat de buit teruggevonden wordt, heeft hij niet. "Ik vrees dat ze inmiddels al op een boot of in een container staan en we ze nooit meer terugzien."

Volgens iemand anders die ook zijn camper is kwijtgeraakt, kwam de verhuurder achter de diefstal toen een klant meldde dat een camper de toegang versperde. Waarschijnlijk was dit voertuig door de dieven achtergelaten. Ook zouden eigendommen van de eigenaar van de loods zijn verdwenen. Hij was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.