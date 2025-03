Overval op bouwmarkt: medewerkers met wapen bedreigd

Twee mannen hebben dinsdagochtend rond acht uur een gewapende overval gepleegd op bouwmarkt Tool Station aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk. Het duo kwam de winkel binnen en bedreigde het personeel met een wapen. Vervolgens gingen de twee er vandoor met de lade van de kassa.

De twee liepen na de overval richting de Wim Sonneveldstraat. De politie is naar het tweetal op zoek en heeft de omgeving afgezet.

Signalement

Er is een Burgernetmelding verstuurd met een signalement. Een van de twee mannen is ongeveer 180 centimeter lang en is donker gekleed. Hij had een donkere sjaal voor zijn gezicht.