Drijvend hotel moet bevers en dijken helpen bij hoogwater

Het heeft iets weg van een kijkdoos, maar vergis je niet: het is bloedserieus. In een oude Maasarm bij Oijen ligt sinds enige dagen de allereerste drijvende hoogwatervluchtplaats voor bevers in ons land. Het beverhotel moet de knaagdieren lokken wanneer hun burchten door hoogwater ondergelopen zijn. Het hotel biedt bevers een veilig heenkomen en het voorkomt dat ze in hun vlucht voor het hoge water dijken gaan ondergraven.

Hoogwater komt steeds vaker voor en het aantal bevers in ons land blijft maar groeien. Dat zijn ontwikkelingen die tot grote problemen kunnen leiden. Immers, bij hoogwater gaan bevers op zoek naar andere, droge plekken om zich te vestigen. Automatisch trekken ze dan naar beschutte plekken als dijken. Maar hier zit het waterschap niet op te wachten, want door gaten in dijken kan weer wateroverlast ontstaan.

Natuur schept natuur

In 1988 werden in ons land de eerste bevers uitgezet, dat gebeurde in de Biesbosch. Het dier was in Nederland sinds 1826 uitgestorven na eeuwenlange bejaging en vernietiging van haar leefgebied. Best jammer, want de bever is een echte bouwmeester. Door het graven van gangen en holen, of het bouwen van dammen, verandert de bever zijn omgeving. Dit is gunstig voor vele soorten vissen, insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren. Natuur schept natuur.

Er is ook een andere kant van de medaille. Zo brengt de aanwezigheid van bevers in ons kikkerlandje ook uitdagingen met zich mee. Vaak wordt door bevers gebouwd of gegraven op plekken waar de mens dat liever niet heeft. Denk aan dijken, spoortaluds en pijlers van bruggen. Dat kan leiden tot onveilige situaties.