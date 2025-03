Wegpiraat (39) reed fietser dood in Tilburg, ook in hoger beroep 9 jaar cel

Een 39-jarige Tilburgse wegpiraat heeft ook in hoger beroep 9 jaar cel gekregen voor onder meer het doodrijden van een fietser. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bepaald. Heuritus M.S. reed op 21 december 2022 op de Ringbaan-Oost in Tilburg een 61-jarige fietser dood. Ook reed hij een 72-jarige fietsster omver, die hierdoor een been moet missen. De man reed midden op de dag met een waanzinnige snelheid door rood.

De rechtbank oordeelde in november 2023 al dat Heuritus bewust het risico nam dat er iemand zou overlijden. Het gerechtshof komt nu tot hetzelfde oordeel. In het vonnis staat dat het ‘niet aan Heuritus te danken is dat de gewonde fietsster nog leeft’. “De man was niet tot het verantwoord besturen van een auto in staat. Maar, ondanks dat, is hij toch in de auto gestapt”, zo concludeert het hof. Deze omstandigheden maken volgens het hof dat hij kon weten dat het gruwelijk mis zou kunnen gaan. "En dat risico heeft hij dus aanvaard.”

Heuritus reed op 21 december rond de middag met een snelheid van 117 tot 145 kilometer per uur op de Ringbaan-Oost, waar je maar 50 mag. Hij was onder invloed van softdrugs, hij had geen noodzakelijke bril op en hij reed door bij een stoplicht dat al ruim 9 seconden op rood stond.

Zonder te remmen vloog hij door het rode licht bij de Gelrebaan. Daar kwam hij de 72-jarige fietsster tegen die net groen licht had, hij reed haar omver. Vervolgens raakte hij in een slip, sloeg over de kop en ramde 100 meter verderop een huis. Daarbij werd een 61-jarige fietser geplet. Hij moest dit met de dood bekopen. M.S. kroop uit het wrak, rende weg, maar werd een stuk verderop opgepakt.

De verstandelijk beperkte Heuritus stapte op 21 december 2022 in de BMW X5 van zijn vriendin om een computer op te gaan halen. Hij reed daarna de Ringbaan-Oost op en bereikte binnen de kortste keren een snelheid van tussen de 117 en 145 kilometer per uur.

Maar het hof veegde dat van tafel. Heuritus had het rode licht al van verre kunnen zien, want dat stond op het moment van passeren al ruim 9 seconden op rood. Op de beelden konden de raadsheren ook geen uitwijkmanoeuvre ontdekken. Pas na de botsing met de 72-jarige fietsster raakte Heuritus links de middenberm, waarna hij in een slip raakte. Vervolgens ramde hij een huis en plette hij de 61-jarige fietser.

Heuritus betuigde tijdens het hoger beroep wel meer spijt dan eerder in de rechtbank. Hij moest huilen toen de 72-jarige vrouw, die een been moest laten amputeren na het ongeluk, hem toesprak en uitlegde hoe haar leven volledig is veranderd. Van een fitte vrouw is zij door de doldwaze rit van Heuritus veranderd in een bijna invalide vrouw met een kunstbeen, die afhankelijk is geworden van de hulp van anderen.

Heuritus barstte na haar verhaal in huilen uit en vertelde nogmaals hoeveel spijt hij had en dat ‘hij zijn hele leven voor haar zou willen werken’. Hij slaapt er niet van en was ook blij dat hij de vrouw nu eindelijk had gezien en gehoord.

Behalve de 9 jaar cel en het 10 jaar lang niet mogen lessen, krijgt Heuritus nu ook een straf die hem eerder voorwaardelijk werd opgelegd: hij moet nog eens drie maanden extra zitten. Dit omdat hij in augustus 2022 op de Spoorlaan in Tilburg wegreed nadat hij was aangehouden. Daarbij reed hij over een dienstfiets van de politie. De voorwaardelijke straf dat hij zes maanden geen motorvoertuig mag besturen of mag lessen, komt er nu ook nog eens bij.

Er ontstond een ravage door het ongeluk: