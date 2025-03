Emotionele carnaval voor Prins Jeroen na plotselinge dood broer Koen

Voor Jeroen Smits (45) uit Loon op Zand zijn het emotionele dagen. Natuurlijk is het feest. Hij is prins Jeroen d’n Irste, het gezicht van het carnavalsfeest in Theebuikenland. En nota bene zijn dochter Sofie (13) is de jeugdprinses. Maar nog maar twee weken geleden moest hij zijn broer Koen begraven. “Hij was een carnavalsvierder in hart en nieren, dus er was geen denken aan om carnaval niet door te laten gaan.”

Het is heftig, geeft Jeroen volmondig toe. Maar hij krijgt ook veel steun: “Mensen komen naar je toe, geven een handje, vragen hoe het gaat. Het is ook een mooie afleiding.”

Koen was 44, had het syndroom van Down en was dol op carnaval. “Hij was er altijd bij. Hij was een bekend gezicht in het dorp, iedereen kende hem. Dus het is niet alleen voor ons moeilijk, het halve dorp heeft het erover. Hier had hij bij moeten zijn, zeggen ze. Ja inderdaad”, zucht Jeroen.

Met een clubje feestvierders trok Jeroen vijf jaar geleden het carnavalsfeest in Loon op Zand uit het slop. Al elf jaar had het dorp geen carnavalsprins gehad. “Dus ik heb dat opgepakt. En vorig jaar zijn we ook gestart met een jeugdraad. Dat was een groot succes. Vorig jaar hadden we elf kinderen, nu zelfs dertien. Toen hadden we jeugdprins Finn en mijn dochter was adjudant. Dit jaar schoof Sofie door.”

Carnaval in Theebuikenland is een familieaangelegenheid. Want naast Jeroen en dochter Sofie is zwager Peter adjudant. Maar toch blijft het behelpen met carnaval in Loon op Zand: “Het gaat nog altijd moeizaam. Want we hebben geen dorpshuis. We hebben één café en daar moeten we het mee doen.”

Toch zijn er lichtpuntjes. Want de optocht maandag was grandioos, zegt Jeroen: “We hadden wel veel boem-wagens. Maar ik heb het defilé afgenomen. En de jeugdraad liep mee in de optocht en haalde de tweede prijs.”