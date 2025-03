Steeds meer misdrijven met vuurwapens, extreme stijging in Eindhoven

Schietpartijen, verboden wapenbezit, wapenhandel en andere misdrijven met vuurwapens. Van heel Nederland telt Eindhoven relatief gezien de meeste van dit soort incidenten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek valt Eindhoven op door een extreme toename de afgelopen tien jaar.

Ter vergelijking: in Eindhoven waren het afgelopen jaar 16,4 vuurwapen-gerelateerde misdrijven per 10.000 inwoners. Daarna volgt Rotterdam met 9,5.

In 2024 zijn in Eindhoven 405 misdrijven met een vuurwapen gepleegd. Tien jaar geleden waren dat er 165. Daarbij moet worden aangetekend dat er sinds 2018 een nieuwe manier van registreren is die de toename deels verklaard. Maar in geen enkele andere gemeente in Nederland is de stijging zo hoog als in Eindhoven, blijkt uit de cijfers.

Top drie meeste misdrijven

Het CBS heeft ook gekeken naar misdrijven in het algemeen, dus met of zonder vuurwapen. Dat aantal is in 2024 landelijk iets lager dan in 2023. Ook daar is een hoofdrol voor Eindhoven weggelegd. De meeste misdrijven vonden naar verhouding plaats in Amsterdam. Rotterdam en Eindhoven staan op een gedeelde tweede plek.

In Eindhoven en Rotterdam vonden zo'n 80 misdrijven per duizend inwoners plaats. Amsterdam staat daar nog boven met zo'n 90 misdrijven per duizend inwoners.

Het CBS heeft daarbij gekeken naar misdrijven met een grote impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, geweld, seksuele misdrijven, overvallen en straatroven. En naar vermogensmisdrijven, zoals oplichting en diefstal.

Een verklaring voor de cijfers biedt het CBS niet.