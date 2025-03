Beveiligers lieten tegen betaling toch jeugd toe op verboden carnavalsplein

Beveiligers die tijdens carnaval op het Piusplein in Kruikenstad (Tilburg) werkten, hebben tegen betaling mensen toegelaten toen het plein officieel al vol was. Onder hen waren ook minderjarige kinderen, die vanwege hun leeftijd überhaupt niet welkom zijn op het plein. Dat bevestigt de gemeente na vragen van Omroep Brabant. "Dit is ongewenst gedrag en we houden een vinger aan de pols."

Omroep Brabant kreeg signalen dat beveiligers voor 10 euro een oogje toeknepen op het Piusplein. Dat bedrag kon contant betaald worden of via een Tikkie, waarna het hek open ging en (minderjarige) bezoekers toch terecht konden op een (al overvol) Piusplein.

Externe beveiligers

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten hiervan op de hoogte te zijn. "We hebben de organisatie hier op gewezen." Heel veel meer kan de gemeente niet doen, want de beveiligers zijn niet in dienst van de gemeente: "Ze werken voor de organisatoren van de evenementen, bijvoorbeeld voor de horeca op het plein."

De gemeente betreurt de situatie, maar "het is nu aan de organisatie om het gesprek met hun beveiligers te voeren, ze zijn bij hen in dienst", aldus een woordvoerder. "Zij zijn nu aan zet." Regels niet voor niks

Dat wil niet zeggen dat de gemeente dit zomaar laat gebeuren, ze geeft aan de zaak zeer serieus te nemen. Zo is nog niet duidelijk of dezelfde beveiligers volgend jaar weer op het plein zullen staan. "Dit is ongewenst gedrag en we houden een vinger aan de pols." De regels om geen minderjarigen toe te laten en het Piusplein af te sluiten bij te grote drukte, zijn er niet voor niks: "We willen een veilig, fijn en gezellig feestje", aldus de gemeente. "En daar hebben de beveiligers een belangrijke rol in."