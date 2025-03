Wildvreemde man laat spoor van bloed en kots achter in het huis van Eddy

Een bizarre avond voor Eddy Couwenberg en zijn gezin uit Baarle-Nassau. Toen ze zondag thuis waren, kwam er plotseling een bebloede man hun huis binnengelopen. De man liep naar boven en liet in een van de kinderkamers een spoor van bloed en kots achter. "Het was net een rare film. Zoiets bedenk je niet", vertelt Eddy.

Tot de jongen de schrik van zijn leven krijgt als er ineens een bebloede man binnen komt lopen. "Mijn zoon vroeg nog: 'meneer, wat doet u hier?'", vertelt Eddy. Waarna de vreemde man naar boven loopt. "Mijn vrouw was onderweg naar beneden en daar komt ze de man tegen. Ze schrikt en hoort onze zoon roepen dat er iemand in huis is."

Het is zondagavond rond een uur of half tien als de 13-jarige zoon van Eddy lekker op de bank zit te Netflixen. Hij heeft vakantie en zijn vader Eddy ligt al op bed, want die moet er morgen vroeg uit om te gaan werken. Zijn moeder is boven en dus is hij alleen beneden.

Eddy besloot meteen het alarmnummer 112 te bellen en weer naar beneden te gaan. "Ik heb de voordeur opengezet en we zijn buiten op de politie gaan wachten. Niet veel later ging de politie met honden, getrokken wapens en schilden naar binnen", vertelt Eddy nog steeds geschrokken. "Een minuut of tien later kwamen ze met de man naar buiten."

Gillend maakt de vrouw van Eddy haar man wakker. "Mijn vrouw zei dat er iemand in huis was. Ik ging gelijk naar beneden, maar ik zag niemand. De man bleek inmiddels boven te zijn. Ik heb het grootste keukenmes gepakt dat ik kon vinden en ik ben de trap opgelopen. Alle deuren waren boven dicht dus ik zag hem niet."

De politie kon de man niet aanhouden voor huisvredebreuk omdat de man dacht dat hij in zijn eigen huis was. "Ik vind daar wel wat van", zegt Eddy. "Dat je blijkbaar geen huisvredebreuk pleegt als je onder invloed bent."

Tot grote verbazing van Eddy neemt de politie de bebloede man niet mee, omdat hij onder invloed is en geen kwade bedoelingen had. "Hoe kan dit? Ik was echt gepast boos. Ik snap dat er wetten en regels zijn, maar ik begreep er helemaal niets van."

Het hele verhaal blijkt nog een staartje te krijgen als Eddy later met de wijkagent in gesprek gaat. "De wijkagent is bij ons langs geweest en die heeft heel goed zijn werk gedaan. Hij heeft mij ook in contact gebracht met de man die in ons huis is geweest."

En wat bleek? "Deze man was gedrogeerd, samen met zijn zus", vertelt Eddy. "Er is GHB (vloeibare drugs) toegediend, waardoor zijn zus in het ziekenhuis is beland en hij dus ons huis is binnengelopen. Hij weet ook niet meer waarom hij onder het bloed zat."

De gedrogeerde man woont twee straten verderop en heeft inmiddels de schade vergoed. "In de slaapkamer van mijn zoon zat een knuffel, een matras en beddengoed onder met bloed en kots. Het was echt een ravage. Binnenkort komt hij langs om sorry te zeggen en de kinderen handjes te schudden."