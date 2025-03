Beveiligingsbedrijf geschokt door chantagepraktijken: 'Als dit waar is...'

Apex Security zegt zich 'rot te zijn geschrokken' na berichtgeving van Omroep Brabant over hun beveiligers die tijdens carnaval op het Piusplein in Kruikenstad (Tilburg) tegen betaling mensen hebben toegelaten toen het plein officieel al vol was. "Als dit echt waar is, dan zal ik er alles aan doen dat deze persoon of personen nooit meer aan de bak komen in de beveiligingswereld."

Dat zegt directeur Tonny Matthijssen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Piusplein. Alex Boonmann van de horecavereniging die het bedrijf heeft ingehuurd, vindt wat er is gebeurd 'een grof schandaal'. Omroep Brabant kreeg signalen dat beveiligers voor 10 euro een oogje toeknepen op het Piusplein. Dat bedrag kon contant worden betaald of via een Tikkie, waarna het hek open ging en (minderjarige) bezoekers toch terecht konden op een (al overvol) carnavalsplein. Dat is des te opmerkelijker omdat kinderen überhaupt niet welkom waren op het plein. De gemeente Tilburg heeft dinsdagmiddag laten weten dit soort betalingen te hebben teruggezien op bewakingsbeelden. "Dit is ongewenst gedrag en we houden een vinger aan de pols", aldus een woordvoerder.

Matthijssen zegt samen met de politie te proberen te achterhalen wat er nu precies is gebeurd. "Wat ons betreft staat er nog niets vast en gaat het om geruchten. Maar we worden er wel op aangekeken. Ik ben vandaag platgebeld." De Apex-directeur zegt er alles aan te doen 'om de onderste steen' boven te krijgen. Want dit is absoluut niet waar wij als bedrijf voor staan. "Als dit echt waar is, dan zal ik er alles aan doen dat deze persoon of personen nooit meer aan de bak komen in de beveiligingswereld." Grof schandaal

Alex Boonmann van de horecavereniging Piusplein/Paleisring heeft Apex ingehuurd en zegt woedend te zijn over wat er is voorgevallen. "Ik vind het een grof schandaal. Dit is niet waarvoor we een beveiligingsbedrijf inhuren. Klaarblijkelijk zijn daar mensen die Rupsje Nooit Genoeg zijn en niet nadenken over de consequenties." Boonmann benadrukt dat er contact is geweest met Apex en te hebben gehoord dat het bedrijf een onderzoek heeft ingesteld naar hoe het een en ander heeft kunnen gebeuren. "Maar dat neemt niet weg dat het gebeurd is. Ik heb plaatsvervangende schaamte op mijn wangen staan."

