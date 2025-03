10 jaar Keniaanse cel voor man (74) uit Oss vanwege kindermisbruik

Een 74-jarige man uit Oss is in Kenia veroordeeld tot 10 jaar cel voor kindermisbruik, melden Keniaanse media. Het gaat om Jan in 't V. Hij werd eerder schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige, het verspreiden van kinderporno en zogeheten sexting. Dat is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of video's van jezelf via mobiele telefoons of andere media.

De Ossenaar moet aan drie slachtoffers die hij heeft gemaakt elk een miljoen Keniaanse shilling (ongeveer 7500 euro) aan schadevergoeding betalen. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf wordt hij uitgezet naar Nederland, zo heeft de rechtbank geoordeeld. In 't V. werd in 2023 gearresteerd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Nairobi toen hij Kenia probeerde te ontvluchten. Al zijn elektronische apparaten werden in beslag genomen. Daarop is belastend materiaal gevonden.

Tegen de man waren tien aanklachten waarvoor hij allemaal is veroordeeld. Daarbij waren minderjarigen van zeven jaar en ouder betrokken. Hij heeft een 16-jarige jongen opzettelijk en ongewenst bij zijn geslachtsdeel gepakt, ook was hij in het bezit zijn van kinderpornografie. Ook heeft hij foto’s en video’s gestuurd naar een minderjarige om hem aan te moedigen seksuele handelingen te verrichten en daar opnames van te maken.

