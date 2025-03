Aanslagpleger wordt verrast door explosie die hij zelf veroorzaakt

Een man die een aanslag pleegde op een appartementencomplex in aanbouw in Oosterhout heeft zichzelf bijna in brand gezet. Op camerabeelden in het programma Opsporing Verzocht is te zien dat de aanslagpleger een jerrycan in het complex aan de Bredaseweg neerzet en dat de man enkele seconden later bijna opgaat in de vlammenzee. Toch kon hij wegkomen. Op het complex waren eerder al twee mislukte pogingen tot brandstichting gedaan.

De explosie waarbij de man zichzelf bijna in brand zette, werd op 23 juni vroeg in de ochtend vastgelegd op camerabeelden. De man zet de jerrycan neer, wil nog iets uit zijn zak pakken maar wordt dan verrast door een gigantische explosie.

In de twee dagen daarvoor werd er al geprobeerd om brand te stichten. Daarom werden er camera's geplaatst, maar dat weerhield de twee jongens er niet van om alsnog een explosie te veroorzaken. Na de enorme knal en de brand die daarna uitbrak, wisten de aanslagplegers te vluchten in de richting van de Wilhelminalaan. Toch vermoedt de politie dat de man die in de vuurzee stond er niet zonder kleurscheuren vanaf is gekomen. 'Haar of wenkbrauw verschroeid'

"Misschien is een deel van zijn haar, kleding of wenkbrauwen verschroeid", zegt politiewoordvoerder Marilou Stillekes in Opsporing Verzocht.

De voordeur van een van de appartementen die er aan de Bredaseweg worden gebouwd werd door de explosie behoorlijk gehavend. Het kozijn lag eruit en het glas was doorboord en gebarsten.

De schade na de explosie in juni vorig jaar (foto: Eye4images).