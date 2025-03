Wendy boos op justitie na waarschuwing: 'Ik wil voor de rechter'

Het is een unieke stap. De meeste verdachten zijn blij als ze alleen een waarschuwing van de politie of het Openbaar Ministerie krijgen en ze niet voor een rechter hoeven te verschijnen. Maar Wendy Struijk uit Someren accepteert de waarschuwing die zij kreeg wegens smaad niet. Ze spande een zogeheten artikel 12 procedure aan. En wil zichzelf daarmee voor de rechter slepen.

In 2023 stopt er een politieauto bij het huis van Wendy Struijk. "Twee agenten stapten uit en ik kreeg een uitnodiging om naar het bureau te komen", zegt ze. "Dat had nogal een impact, want mijn kinderen waren thuis." Eerder dat jaar beschuldigden Struijk en acht andere inwoners de burgemeester van Someren van strafbare feiten. De uitingen werden gedaan in een huis-aan-huisblad en op sociale media en konden volgens de burgemeester niet door de beugel. Het OM stelde een onderzoek in.

Eind vorig jaar kreeg ze een brief van het Openbaar Ministerie. Die concludeerde na onderzoek dat er sprake was van smaad. Maar een gang naar de rechter hoefde niet. De officier hield het bij een waarschuwing.

De meeste mensen zouden misschien opgelucht ademhalen. Maar Struijk neemt er geen genoegen mee. En dus neemt ze een erg ongebruikelijke stap. Ze spant een artikel 12 procedure aan. Ze vraagt aan het Gerechtshof om de zaak voor de rechter te brengen. Meestal doen slachtoffers dit als ze boos zijn omdat justitie een zaak niet vervolgt. Zelden 'daders' zoals Struijk. Maar zij wil haar naam gezuiverd hebben. “Ik heb me nooit kunnen verweren”, zegt ze boos. “Het OM had ons uitgenodigd op kantoor te komen. Maar we konden die datum niet. We dachten dat er een nieuwe datum geprikt zou worden en toen kwam ineens die brief dat de zaak was afgedaan.”

Maar voor Struijk is het allesbehalve afgedaan. Ze heeft een eigen bedrijf in accountancy en fiscaal advies. Het zuiveren van haar naam is belangrijk voor de VOG, de Verklaring Omtrent het Gedrag, die ze nodig kan hebben voor haar werk. Ze vindt dat ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan smaad en wil dat de rechter ernaar kijkt. De artikel 12 procedure zal geen makkelijk proces zijn voor Wendy Struijk. Als ze verliest, krijgt ze de kosten niet terug. En misschien valt de straf wel juist zwaarder uit. “Maar ik ben ervan overtuigd dat ik er goed uitkom,” zegt ze. “En om het geld gaat het inmiddels niet meer, het gaat om het principe. Deze zaak is zo in de media belicht. Ik wil mijn naam gezuiverd hebben.”

