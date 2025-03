Dochtertje voor zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman

Zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn de trotse ouders geworden van een wolk van een baby. Livia Weertman heet hun dochtertje, dat op 26 februari het levenslicht zag. "Wij zijn supertrots en blij! En we genieten van deze heerlijke tijd", laat het dolgelukkige stel weten op Instagram.

Ranomi Kromowidjojo, drievoudig olympisch kampioen, deelde eind september vorig jaar het nieuws van haar zwangerschap. Samen met haar man Ferry Weertman, ook olympisch kampioen, liet ze vol trots een rompertje zien met daarbij de boodschap: 'Making waves in a whole new way! Onze kleine zwemmer heeft zijn eerste race alvast gewonnen'. Op het kleine kledingstukje stond de tekst 'Baby 2025'.

Ranomi had eerder meerdere miskramen, vertelde ze tegen Ouders van Nu. Daardoor was deze zwangerschap extra bijzonder. "Na meerdere miskramen verlies je toch een beetje die onschuldige verwachting", zei ze hierover. "Toen we onze eerste echo hadden en voor het eerst het hartje zagen kloppen, voelde dat als een mijlpaal. Dat moment was een heel goede stap, die zoveel hoop gaf."

In 2022 beëindigde Ranomi haar zwemcarrière. Met meerdere gouden olympische medailles en wereldtitels is ze een van de meest succesvolle Nederlandse zwemsters ooit. Ferry stopte eind 2021 met professioneel zwemmen. Hij won in 2016 goud op de Olympische Spelen in Rio op de 10 kilometer openwaterzwemmen. In september 2022 trouwden de twee.