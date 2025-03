Afbreken en puinruimen na vijf dagen feest: 'Carnaval was prachtig'

Veegwagens, hoogwerkers, hogedrukspuiten en grijpers om papiertjes op te rapen. Je komt ze eindeloos veel tegen als je woensdagochtend door de straten loopt van wat dinsdag nog Oeteldonk was. Het centrum van Den Bosch bruist nog steeds, maar nu van de mensen die druk bezig zijn om de puinhopen van het prachtige feest op te ruimen.

"Aan het eind van de middag is het hier weer brandschoon", zegt kroeguitbater Roland van de Werken op het pleintje voor het Stadskantoor in Den Bosch. Maar voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. De straat ligt bezaaid met rommel die is achtergelaten door feestvierders: heel veel confetti, ballonnen en slingers, maar ook een verloren schoenzool en een bril. "Al die rotzooi is het zeker waard. Het waren vijf, of eigenlijk wel zes, fantastische dagen", zegt Roland.

De mensen van de gemeentereiniging zijn met vijftien man sterk al om vijf uur deze woensdagochtend begonnen, met veegwagens, zuigers en blazers zijn ze in de weer. "De hoeveelheid afval is gelukkig wel minder geworden wanneer je het vergelijkt met de tijd dat er nog geen statiegeldbekers waren", vertelt Pam de Bont, teamcoördinator buitendienst van de gemeente. Pam staat samen met de mensen van de veegploeg op het pleintje voor de HEMA; ze hebben het eerste deel van hun werkdag er inmiddels op zitten.

Johan van Gog is één van de mannen die niet alleen vandaag, maar ook tijdens de carnavalsdagen de stad schoonmaakt. Maar hij was ook een van de duizenden feestvierders: "Het was een voortreffelijke carnaval, vol gezelligheid en saamhorigheid." Elke dag stond hij om vier uur 's ochtends op, dronk hij een kopje koffie met zijn vrouw en ging hij samen met zijn collega's aan de slag. "En als het werk klaar was, ging ik carnaval vieren met m’n vrouw. Zij zorgt ervoor dat ik niet te veel bier drink, want om zeven uur lag ik alweer in bed om de volgende dag weer vroeg aan de slag te gaan."

"Het is een enorme klus om alles weer schoon en netjes te krijgen", zegt Jan Melle Evenhuis. "Het is ieder jaar hetzelfde liedje. Als je ziet wat een puinhoop mensen ervan kunnen maken... we zijn het dus wel gewend." Jan Melle viert zelf geen carnaval, maar was wel alle dagen in de vroege ochtend aan het werk. "Morgen en overmorgen hebben we er ook nog een hoop werk aan. Want de cafés zijn hun stellages en uitbouwen aan het afbreken en daar komt ook nog een heleboel rotzooi onder vandaan."