Oostappen moet 3 ton aan dwangsommen betalen voor illegale huisvesting

Het voormalige bedrijf van Peter Gillis, Oostappen Groep Vakantieparken, moet drie ton aan dwangsommen betalen aan de gemeente Loon op Zand. Dit voor de huisvesting van arbeidsmigranten op park Droomgaard in Kaatsheuvel. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Juridisch aangevochten In 2019 ging de gemeente opnieuw controleren op het park. Bij inspecties op 28 januari 2019 en 8 februari 2019, werd beide keren één arbeidsmigrant aangetroffen die illegaal woonde op het park. Voor deze beide keren legde de gemeente een dwangsom op van 152.000 euro per keer, dus in totaal 304.000 euro. Nadat een lagere rechter in 2021 oordeelde dat de dwangsom terecht was, stapte Oostappen Groep naar de Raad van State.

In november 2018 bleek bij een controle dat meer dan tweehonderd chalets op het park werden bewoond door arbeidsmigranten. Dat was niet toegestaan op dat deel van het park. Daarom moest Oostappen Groep, toen nog eigendom van Peter Gillis, een dwangsom betalen van 178.400 euro. Deze dwangsom was eerder al definitief geworden.

Bij de zitting in november afgelopen jaar, betoogde de advocaat van het vakantiepark onder andere dat er bijzondere omstandigheden waren waardoor de gemeente toch geen dwangsom mocht opleggen. Zo zouden de arbeidsmigranten op een heel andere plek van het park hebben verbleven dan waar de vakantiegangers verbleven. Ook stopte het park met het huisvesten van arbeidsmigranten nadat de gemeente in 2018 in actie was gekomen.

De Raad van State zet nu een streep door die argumentatie van Oostappen Groep Vakantieparken en zegt dat het opleggen van de dwangsom terecht is. Daarmee is de dwangsom van drie ton definitief geworden en moet dat bedrag betaald worden aan de gemeente Loon op Zand.

Nieuwe eigenaren voor parken

In oktober 2019 is vakantiepark Droomgaard verkocht door Oostappen Groep Vakantieparken. Het park is inmiddels van vakantieconcern Landal.

In februari dit jaar werd bekend dat Peter Gillis Oostappen Groep Vakantieparken heeft verkocht aan een nieuwe eigenaar. De dwangsom die nu definitief is geworden, moet nog wel betaald worden door Oostappen Groep Vakantieparken. Het is niet bekend wat voor afspraken er zijn gemaakt tussen Oostappen Groep Vakantieparken en Peter Gillis over wie de drie ton uiteindelijk gaat betalen. Peter Gillis heeft woensdag nog niet gereageerd op vragen hierover.