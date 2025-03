Homostel zwaar mishandeld: tot bijna 3 jaar cel geëist tegen vader en zoons

Een 56-jarige Eindhovenaar en zijn zoon van 24 zouden 34 maanden de cel in moeten. Verder zou de 18-jarige zoon van de Eindhovenaar 18 maanden cel moeten krijgen, zo eiste de officier van justitie woensdagmiddag in de rechtbank in Den Bosch. Volgens haar hebben de drie vorig jaar april in Eindhoven een homostel doelbewust zwaar mishandeld.

Alle drie de verdachten wacht nog eens een half jaar cel wanneer ze zich niet aan een aantal voorwaarden houden, zoals een behandeling. Het voorarrest zou wel van de uiteindelijke op te leggen gevangenisstraf afgetrokken mogen worden. De slachtoffers waren door de drie opgezocht, omdat ze de verdachte van 24 meermalen zouden hebben verkracht en gedrogeerd. “We hebben die pedo’s een lesje geleerd”, zou een van de verdachten hebben gezegd nadat ze het stel zwaargewond achter hadden gelaten. Volgens justitie is er nooit sprake geweest van gedwongen seks.

“Van jullie drie moeten we het niet hebben wat de feiten betreft.”

De verdachten verklaarden tijdens de zitting dat ze op de avond van 30 april in een roes verkeerden, onder meer omdat ze onder invloed van drank en/of drugs waren. Alleen de jongste, Noah van V., gaf toe dat hij geschopt en geslagen heeft. Zijn broer Isaias en zijn vader, René, wilden het achterste van hun tong niet laten zien. De rechter gebruikte op een bepaald moment veelzeggende woorden: “Van jullie drie moeten we het niet hebben wat de feiten betreft.”

En die feiten liegen niet. De twee slachtoffers meenden op 30 april vorig jaar in de woning van een van hen, op de achtste verdieping van een appartementencomplex aan de Lichtstraat, een intiem en romantisch avondje te kunnen beleven. Dat pakte heel anders uit. Rond tien uur werd er aangebeld. Eén van de mannen zag een bekende staan, Isaias. Het stel houdt er een open relatie op na en heeft seks met verschillende mannen. De 24-jarige verdachte was één van hen. Isaias was die avond niet alleen, hij werd vergezeld door zijn jongste broer en zijn vader. Ze waren gewapend met een geladen balletjespistool en een boksbeugel. Van het ene op het andere moment werd er grof geweld gebruikt en liepen de twee slachtoffers zwaar letsel op: van een schedelbasisfractuur en een neus- en handbreuk tot kneuzingen en veertien verwondingen door kogeltjes uit het balletjespistool.

Tijdens de zitting ontkenden vader en zoons dat ze erop uit waren geweest om de twee mannen een kopje kleiner te maken. Ze zouden vooral verhaal hebben willen halen: hoe heeft het zover kunnen komen met Isaias? Van een gesprek kwam het die avond echter geen moment. De rechter wilde graag weten wie het initiatief had genomen om naar de Lichtstraat af te reizen. Uiteindelijk, na seconden van stilte, gaf Isaias met frisse tegenzin toe dat het idee, ‘denk ik’, van hem moet zijn geweest. Hij had eerder op de avond tegen zijn broer en vader gezegd dat hij zeker een handvol keren was misbruikt door de twee mannen. Noah en René, die door alcohol, drugs of persoonlijke problemen die avond amper nuchter konden nadenken, reageerden vol ongeloof. René was na de onthulling door zijn zoon vanuit Eindhoven naar het Belgische Pelt gereden waar zijn zoons op dat moment waren. Dronken en met een fles wijn in zijn bezit zou René ze vervolgens mee naar zijn huis nemen. 'Ergens onderweg’ werd echter koers gezet richting Lichtstraat. Daar aangekomen liep het compleet uit de hand, al wilden de verdachten niet vertellen wat er precies was gebeurd. Ze konden zich er niks meer van het herinneren, beweerden ze. Het zou allemaal in een opwelling zijn geëscaleerd, vertelde Noah.

"Ze zijn vals beschuldigd, dit maakt het extra zuur."