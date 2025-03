'Michael H. wilde eigen gezin opblazen en daarna zelfmoord plegen'

Michael H. (41) uit Prinsenbeek zit al maanden vast omdat hij zijn vrouw en twee dochters om het leven wilde brengen. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Breda. In zijn huis werden in november zwaar explosieve stoffen aangetroffen. Ook had de man eigenhandig een zelfmoordmiddel gemaakt.

Zelf cyaankali maken In het huis aan de Zonnedauw waar H. woonde met zijn vrouw en kinderen werden op zolder waterstofperoxide, zwavelzuur en aceton gevonden. Daarmee kan de zeer explosieve stof TriAceton TriPeroxide gemaakt worden. De stof is zeer instabiel, want hitte, wrijving, schokken of statische elektriciteit kunnen het al laten exploderen.

Michael H. is een a-typische verdachte, zoals zijn advocaat ook aangaf. Hij is hoogbegaafd en oogt als een keurige man. Alle alarmbellen gingen echter in november af toen er een melding kwam van een ‘verdachte situatie’ die leidde tot de aanklacht voorbereidingshandelingen voor doodslag, moord of ontploffing.

Het is een hobby

Volgens justitie wijst alles erop dat Michael H. zijn familie om het leven wilde brengen en zelf uit het leven wilde stappen. Maar voor de rechtbank betoogden Michael en zijn advocaat dat al die stoffen in huis lagen, omdat dat Michaels hobby was. Hij is hoogbegaafd en zocht steeds andere uitdagende hobby’s. Puur om kennis te vergaren, zo vertelde zijn advocaat.

Hij deed dat ook niet in het geheim, zo betoogde zijn advocaat. “Iedereen in zijn gezin wist ervan. En als hij zijn familie van het leven had willen beroven, had hij dat allang kunnen doen.”

Ook nam H. veel veiligheidsmaatregelen. Hij blokkeerde de zolder en experimenteerde alleen als er niemand thuis was.

Mentale gesteldheid

Volgens de advocaat van H. wil zijn vrouw ook dat hij naar huis komt. H. heeft Asperger en is depressief. Zij zou niet geloven dat H. van plan was om zijn gezin van het leven te beroven. Ook de opa van de kinderen zou zich daar geen zorgen over maken. “Zijn gesteldheid is al jaren hetzelfde”, legde zijn advocaat uit. Michael voegde daar zelf nog aan toe dat er geen sprake was van opzet en dat hij niet de bedoeling had om zijn familie iets aan te doen.

De rechtbank wees het verzoek van H. af om in vrijheid zijn proces af te wachten. Eerst wil de rechtbank meer weten over de mentale gesteldheid van Michael H. Het psychologisch rapport is in april klaar. Het proces gaat 28 mei verder.