Grote zedenzaak: Mohamed B. perste 70 jonge meisjes af met naaktfoto’s

Het onderzoek naar de aanranding, verkrachting en afpersing van inmiddels zo’n 70 tienermeisjes uit Nederland en België is nog volop aan de gang. De zaak is zo groot dat justitie de komende maanden nog gesprekken moet voeren met slachtoffers en hun ouders. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Breda tijdens een tweede tussentijdse zitting.

Mohamed B. (29) was er zelf niet bij. De zitting duurde ook maar kort en er werd een half uur stilgestaan bij de stand van het onderzoek. Sinds de laatste zitting in december is het misbruik van zeker vier kinderen aan het enorme dossier toegevoegd. Duidelijk werd dat 19 slachtoffers van de 70 niet te identificeren zijn. Ook komen 16 of 17 slachtoffers uit België, wat het onderzoek extra moeilijk maakt. Justitie is met de andere ouders en slachtoffertjes in gesprek of gaat dat binnenkort doen. Hen wordt hulp aangeboden en ze mogen nadenken of ze aangifte willen doen. Onschuldig computerspelletje

Mohamed B. zou de meisjes via de chat van een onschuldig computerspelletje hebben gedwongen om naaktfoto’s te sturen. Ook zou hij een dertienjarig meisje hebben verkracht, een tienjarig meisje hebben aangerand en bezat hij een grote hoeveelheid kinderporno.