Drie vrachtwagens botsen op A16, berging duurt tot eind van de middag

Op de A16 bij knooppunt Galder zijn woensdagmiddag meerdere vrachtwagen op elkaar gebotst. De rechterrijstrook vanaf de Belgische grens richting Breda is afgesloten. Het verkeer moet rond twee uur rekening houden met een half uur vertraging, meldt Rijkswaterstaat. De problemen op de weg duren waarschijnlijk tot het eind van de middag.

Een van de vrachtwagenchauffeurs is nagekeken door personeel van de ambulance. Onduidelijk is hoe hij eraan toe is.

Weggebruikers wordt geadviseerd om vanuit Antwerpen om te rijden via Bergen op Zoom over de A12 en A4. Wat de oorzaak is van het ongeluk, is nog niet duidelijk.