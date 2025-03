Hennepkwekerij opgerold, maar natuursteenbedrijf mag weer open

Natuursteenbedrijf Marmolux in Valkenswaard had nooit gesloten mogen worden. De gemeente deed het bedrijfspand op slot nadat in het pand een hennepkwekerij was ontdekt. Directeur Necmi Savranoglu vocht dat besluit aan en vond daarbij de voorzieningenrechter aan zijn zijde. "Mijn grootste fout is dat ik iedereen altijd heb geloofd", blikt hij terug.

Redactie Geschreven door

De politie ontdekte dinsdag 8 oktober meer dan 1300 hennepplanten in het gebouw aan de John F. Kennedylaan. Die zaten goed verstopt in ruimtes op de eerste en tweede etage. Bij de inval werd een 63-jarige man uit Eindhoven gearresteerd. Na het oprollen van de hennepkwekerij besloot burgemeester Anton Ederveen dat het bedrijfspand vanaf 14 november voor een half jaar dicht moest. Met uitzondering van de werkplaats, zodat de bedrijfsvoering niet volledig stil zou vallen. Financiële nood

De advocaat van Marmolux wist in het kort geding de rechter te overtuigen dat het bedrijf financieel kopje onder dreigde te gaan. Bovendien zou de bedrijfsleiding niet op de hoogte zijn geweest van de hennepkwekerij. De ruimte was verhuurd en de huurder zou volgens de advocaat tegenover de politie de schuld op zich hebben genomen.

De rechter ging daar niet helemaal in mee. Hij vond dat de directie zelf beter toezicht had moeten houden op de verhuurde ruimte. Ook viel het besluit van de burgemeester om het pand tijdelijk te sluiten te begrijpen. Showroom en magazijn

Maar, zo besloot de voorzieningenrechter, een dergelijk besluit moet 'evenwichtig' zijn. En in het geval van Marmolux zou een sluiting een te zware straf zijn. Zeker nu er een financiële noodsituatie dreigde voor het bedrijf. Daarom mochten behalve de werkplaats, ook het magazijn en de showroom in februari open om nieuwe klanten en orders te winnen. Bedrogen

Dat klinkt alsof alles weer bij het oude normaal is teruggekeerd. Maar Savranoglu raakt nog steeds geëmotioneerd door alles wat hem is overkomen. "We hadden helemaal niks te maken met die hennepkwekerij en zijn door de huurder bedrogen. De gevolgen zijn rampzalig. We hadden als bedrijf een kleine buffer opgebouwd en die is nu helemaal verdampt. Ik heb niks meer." Savranoglu gaat proberen om een regeling te treffen met de bank en de Belastingdienst. Maar de ellende reikt verder dan alleen geld. Ook het herstellen van zijn relaties gaat moeizaam. "Ik ben niet alleen door zakelijke contacten aan de kant gezet. Ook familieleden ben ik kwijtgeraakt. Ik heb altijd keihard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. Mijn grootste fout is dat ik iedereen altijd heb geloofd."

Foto: Rico Vogels/SQ Vision