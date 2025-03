Bewoners boos op parkerende vakantiegangers in de wijk, auto's bekrast

Je herkent ze aan de rolkoffers of rugzakken die uit de kofferbak komen: vakantiegangers die hun auto gratis parkeren in de Eindhovense wijk Meerhoven. Ze laten ze daar soms wekenlang staan. Het is een doorn in het oog van de bewoners. Sommige langparkeerders vonden hun auto al beschadigd terug.

Beschadigingen Het gratis parkeren is toegestaan en wordt zelfs aangeraden als je op internet zoekt naar tips om goedkoop te parkeren bij Eindhoven Airport. Op de website van parkeerbedrijf Eazzypark wordt echter gewaarschuwd: "U kunt uw auto gratis parkeren in wijken als Meerhoven en Grasrijk in Eindhoven, die dicht bij de luchthaven liggen. Dit is niet per se aan te raden, omdat hier regelmatig sprake is van vandalisme. Het parkeren in deze wijken is dus op eigen risico en u kunt zich afvragen of het sociaal wenselijk is."

Ilse, die haar hond uitlaat, weet dat sommige buurtbewoners briefjes onder de ruitenwissers hebben gelegd bij auto's die langdurig geparkeerd stonden en duidelijk niet van buurtbewoners waren. "Eerder hebben mensen ook A4’tjes op de ramen geplakt om vakantiegangers erop te attenderen dat parkeren in de wijk voor het vliegveld niet is toegestaan."

Parkeren mag

Daarin heeft Ilse geen gelijk, zegt de gemeente Eindhoven. Er zit voor gewone personenauto's geen termijn aan het parkeren op een openbare parkeerplek. Het is misschien niet wenselijk, maar het mag.

"Het is waardeloos," reageert Erna Visser op de langparkeerders in de wijk. "Ik durf soms de auto niet te pakken omdat er ‘s avonds geen parkeerplek meer is voor de deur." Daarom neemt Erna vandaag de fiets. "Het maakt me boos. Ze willen wel geld uitgeven aan hun vakantie, maar niet aan parkeerkosten. In Zandrijk, een wijk dichter bij Eindhoven Airport, is betaald parkeren ingevoerd. Wat mij betreft mag dat hier ook."

Bij een bushalte verderop staat een stel dat een week naar Málaga gaat. Ook zij hebben hun auto geparkeerd net buiten het gebied waar betaald parkeren geldt in Zandrijk. De vakantiegangers hebben geen interesse om uit te leggen waarom ze hun auto voor de deur van Lilly Croes hebben neergezet. "We hebben hier best veel last van het parkeren," zegt Lilly. "Gelukkig hebben we zelf een vaste parkeerplek, maar als we bezoek krijgen of snel iets willen uitladen voor de deur, is dat eigenlijk nooit mogelijk." Op de vraag of ze de gratis parkerende vakantiegangers begrijpt, reageert Lilly lachend: "Ik zou het zelf ook doen."