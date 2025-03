Alex slaat vriend dood met hamer en krijgt 15 jaar cel en tbs

Alex de V. (51) uit Den Bosch heeft vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de moord op zijn vriend Maikel Kievits (46). Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. De V. sloeg Kievits met een hamer dood. De 58-jarige vriendin van het slachtoffer, Nicole S., is volgens de rechtbank medeplichtig aan de moord, omdat zij toestemming gaf en Alex de V. niet tegenhield. Zij kreeg een celstraf van drie jaar en vier maanden.

Maikel woonde bij zijn vriendin Nicole in een huurhuis in de Brugstraat in Den Bosch. Alex verbleef daar ook tijdelijk, omdat hij door zijn vriendin uit huis was gezet. Op 2 september 2023 gingen de mannen in de avond samen naar buiten. Maikel kwam rond middernacht dronken thuis en ging meteen op bed liggen. Alex kwam een uurtje later thuis en was heel boos. Hij sloeg een gat in de tafel en zei 'dat hij zich weer door hem had laten gebruiken'.

Vingers in de oren en tv hard

Alex vroeg aan Nicole of zij het ermee eens was dat hij haar Maikel van kant zou maken. Zij dacht hier een poosje over na, gaf toen toestemming en ging in de voorkamer zitten met haar vingers in haar oren en de tv hard.

Alex pakte een hamer, liep naar de slaapkamer van Maikel en sloeg hem vele malen op zijn hoofd. Vervolgens ging hij naar Nicole in de voorkamer en zei: ‘Het is gebeurd, hij is overleden.’ Toen Maikel nog gorgelde, liep Alex terug naar de slaapkamer en drukte een kussen tegen zijn gezicht.