Gerard S. (21) stak medegevangene dood en moet snel behandeld worden

De 21-jarige Gerard S. die in 2022 in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker zijn 19-jarige medegevangene Louc doodstak en drie anderen verwondde, is in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar en negen maanden cel. Ook krijgt hij in hoger beroep weer tbs met dwangverpleging opgelegd. En die behandeling moet wat het hof betreft versneld beginnen.

Normaal zit een gevangene eerst zijn celstraf uit. En aan het einde daarvan volgt dan de behandeling. Maar het gerechtshof volgt het advies van de psycholoog. “Gezien de jonge leeftijd van S. en het feit dat hij psychologisch nog niet is uitgerijpt, dient de behandeling snel te beginnen. Naarmate deze langer op zich laat wachten, neemt de kans op verharding van de persoonlijkheidsstoornis toe”, zo is te lezen in het vonnis.

Daarom heeft het hof aan de minister van Justitie geadviseerd de tbs met dwangverpleging al op 1 mei 2026 te laten beginnen en niet pas aan het einde van zijn celstraf.

S. zit vast in de gevangenis in Vught. Daar stak hij in januari opnieuw in op een medegevangene. Tijdens het koken stak hij elf keer op hem in met een aardappelschilmesje. De jongen raakte zwaargewond. De advocaat van S. vertelde destijds dat men zich daar zorgen maakt om S. “Het Pieter Baan Centrum stelde uitdrukkelijk dat zonder behandeling niet te verwachten is dat incidenten zullen uitblijven”, zo sprak hij tegen BNDeStem.

Meerdere keren in borst gestoken met keukenmes

In april 2022 kreeg S. in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda een mes van een groepsbegeleider om uien te gaan snijden in de keuken. Onderweg naar de keuken kwam hij twee medegevangenen en een begeleider tegen en toen ging het vreselijk mis.

S. kreeg ruzie met een medegevangene van 20 jaar. De 19-jarige Louc zou tussen de twee in zijn gesprongen om de boel te sussen. S. stak hem meerdere keren in zijn borst, waardoor Louc overleed.

De 20-jarige man en de groepsbegeleider vluchtten daarna een kantoor in. Beiden raakten gewond door het mes. Ook een andere begeleider die te hulp schoot, raakte gewond.

Zonder enige aanleiding

Volgens het hof is er sprake van doodslag, twee keer een poging tot doodslag en van bedreiging. Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zonder enige aanleiding vier slachtoffers heeft gemaakt, waarvan één dodelijk slachtoffer. Den Hey-Acker is een plek waar kwetsbare jongeren veilig zouden moeten zijn. De steekpartij en het overlijden hebben ook een grote maatschappelijke impact gehad, aldus het gerechtshof.

Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant kreeg S. eerder een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn legt het hof hem nu zeven jaar en negen maanden celstraf op en dus de tbs-maatregel.

Persoonlijkheidsstoornis

Uit onderzoek is gebleken dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft, waardoor hij zeer agressief kan reageren op een voor anderen onduidelijke aanleiding. Deskundigen hebben vastgesteld dat er een hoog risico is op herhaling als S. niet intensief en langdurig wordt behandeld in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau. Daarom vindt het hof een tbs-maatregel met dwangverpleging noodzakelijk.

Naast de celstraf en de tbs moet S. aan de slachtoffers van de nabestaanden een schadevergoeding van in totaal ruim 93.000 euro betalen.