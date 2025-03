Twee Brabanders en Belg de cel in voor runnen van een drugslab

Twee Brabanders en een Belg moeten de cel in omdat ze een drugslab runden in Someren. Voor de tweede keer trof de politie afgelopen zomer op een terrein in Someren een lab aan dat door de mannen werd gebruikt om harddrugs te maken.

Opnieuw betrapt De 77-jarige eigenaar uit Someren van het perceel moet twee jaar onvoorwaardelijk de cel in. De rechter rekent het hem aan dat hij zijn terrein voor de tweede keer beschikbaar heeft gesteld. Ook in 2020 werd hij betrapt. Daarvoor kreeg de man uit Someren een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf.

Volgens de rechter is er nu geen sprake meer van naïviteit. De man zou zelfs regels op hebben gesteld voor de criminele activiteiten op zijn grond. De man zou niet alleen zijn terrein beschikbaar hebben gesteld, maar ook actief contact onderhouden hebben met zijn medeverdachten. Wel zijn er aanwijzingen dat de man onder druk is gezet.

Kok en laborant ook de cel in

Ook een 44-jarige man uit Tilburg werd veroordeeld. Hij krijgt vier jaar gevangenisstraf voor het produceren van de drugs. Zelf zei de man dat hij slechts hand-en-spandiensten had verricht, maar uit verklaringen en twee inbeslaggenomen telefoons blijkt dat dat niet klopt. Als kok had hij een belangrijke en sturende rol, vindt de rechter.

De 58-jarige man uit België moet drie jaar de cel in. Hij was actief als laborant en had dus een kleinere rol in de operatie. De Belg verrichtte diverse werkzaamheden in het drugslab, waaronder het in vriezers kristalliseren van MDMA-olie en het laten drogen van de MDMA die daarmee verkregen werd.

Het opruimen van het lab kost de overheid ruim 76.000 euro. De kok en de laborant moeten daar beiden 20.000 euro aan bijdragen.