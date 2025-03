Zeker 19 campers gestolen uit loods, dieven kwamen meerdere keren terug

Bij de diefstal uit een loods in het buitengebied van Breda zijn afgelopen weekend zeker negentien campers verdwenen. Dat zegt eigenaar Eric van der Meer van Stalling Breda aan de Liesstraat. Ook zijn twee shovels, een boot, een trike en een jetski gestolen. "Ik hoop dat dit het is. Maar we hebben duizend klanten en het kost nogal wat tijd om de omvang van de roof in kaart te brengen."

Uit videobeelden van mensen uit de omgeving blijkt volgens Van der Meer dat de dieven ten minste drie keer langs zijn geweest: op zaterdagochtend, zaterdagavond en zondagmorgen. "Ik heb de beelden zelf nog niet gezien, maar dat is wat ik te horen heb gekregen. Mijn buren wonen recht tegenover de loods en waren tijdens een van de tijdstippen aanwezig in de woonkamer. Maar ze hebben helaas niets gezien."

De dieven zijn tijdens de roof niet zachtzinnig te werk gegaan. Campers die nog in de loods staan, zijn beschadigd. Hoe groot de totale omvang van de schade is, kan Van der Meer niet zeggen. "Maar die zal flink zijn." Hij vermoedt dat het de daders vooral te doen was om 'buscampertjes'.

Een van de gedupeerden is Johan. Hij kreeg dinsdag een telefoontje van Van der Meer. "Hij vroeg me of ik met mijn camper op pad was. Nee, zei ik. Nou, dan moest ik maar snel komen omdat hij er niet meer stond. Alleen de stroomkabel lag er nog."

Goed verzekerd

Johan had zijn camper, die naar eigen zeggen vele tienduizenden euro's waard is, nu een jaar of drie. Hij heeft er zes of zeven tripjes mee gemaakt, onder meer naar Portugal en Italië. "Ja, dat is een hard gelag. Zeker omdat hij niet goedkoop is. Gelukkig zijn we goed verzekerd. Maar het is natuurlijk maar de vraag wat je ervoor terugkrijgt."

Hij vermoedt dat de dieven de tijd hebben genomen om exact uit te kiezen wat ze wilden meenemen. De loods ligt op een afgelegen plek, maar recht tegenover de ingang staat een huis. "Maar die mensen zeggen helemaal niets van de diefstal te hebben meegekregen."

Vijftien aangiftes

De politie laat weten dat er inmiddels zeker vijftien aangiftes liggen. "Maar hoeveel er precies zijn, is onduidelijk", zegt een woordvoerder. "Het kunnen er zomaar meer zijn en het aantal van negentien verdwenen campers zou best wel eens kunnen kloppen."

Ze kan 'in het verband met het onderzoek' niet bevestigen of er camerabeelden zijn van de daders en of die zowel zaterdag als zondag actief zijn geweest. Eerder heeft de politie bekendgemaakt dat de diefstal zaterdag tussen half zeven 's morgens en tien uur 's avonds zou zijn gepleegd.

De politie heeft een aantal rechercheurs op de zaak gezet. "We nemen deze diefstal superserieus. Het is niet niks wat er is verdwenen. Daar moet goed over zijn nagedacht."