Agressieve man aangehouden op station: 'Conducteur kreeg flinke klappen'

Een agressieve man is woensdagmiddag rond vijf uur opgepakt op station Oss-West, bevestigt de politie. Hij wordt ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen een conducteur, zegt een woordvoerder. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Er waren liefst zes agenten nodig om hem aan te houden. "De conducteur heeft heel wat klappen gekregen", zegt een student die getuige was van het voorval.

Een man uit Den Bosch, die in Nijmegen studeert, zat in de trein van Nijmegen naar Den Bosch en zag van dichtbij wat er gebeurde. "De man stapte met zijn fiets in de trein op Oss-West. De conducteur wees hem erop dat je geen fiets mag meenemen tijdens de spits. Hij moest de trein uit, maar dat weigerde hij", zegt de student die anoniem wil blijven.

De conducteur is het op een gegeven moment zat en trekt de fiets de trein uit. Dan gaat het mis. De man, die geen Nederlands maar Engels en Spaans spreekt, begint te vechten met de NS-medewerker. "De conducteur heeft heel wat klappen gekregen. Ik heb echt medelijden met die man."

Loco

Omstanders weten hen uit elkaar te halen. Dan probeert de man wederom met zijn fiets in de trein te stappen. En begint de conducteur uit te schelden voor racist en noemt hem 'loco' (gek), zegt de student. Dan wordt de politie ingeschakeld en weigert de machinist om nog verder te rijden.

Agenten komen het perron op en willen de man aanhouden. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. "Hij was steeds heel hoog aan het schreeuwen. Een heel akelig geluid. Net alsof-ie aan het dood aan het gaan was of zo. Maar dat was helemaal niet zo." Er wordt versterking opgetrommeld en uiteindelijk lukt het met zes agenten om de man tegen de grond te werken en te arresteren.

Volgens de student zou de man ook getaserd zijn, maar dat kan de woordvoerder van de politie niet bevestigen. De conducteur doet aangifte van mishandeling, aldus de politie.