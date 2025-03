Met 140 km/uur spookrijdend door de stad: wegpiraat aangepakt

Met een snelheid van 140 kilometer per uur door de binnenstad jagen, tegen een auto botsen, bijna een fietser scheppen en dan ook nog spookrijden. Een nu 25-jarige Rotterdammer maakte het in maart 2022 wel erg bont toen hij door Tilburg reed. En dan had hij al sturend ook nog een lachgasballon in zijn mond.

Deze woensdag moest de man zich verantwoorden voor de politierechter in Breda. De Rotterdammer heeft het geweten. Hij kreeg een taakstraf van 50 uur en nog eens 30 uur wanneer hij de komende twee jaar weer in de fout gaat. Bovendien moet de wegpiraat voor drie maanden zijn rijbewijs inleveren. Die periode wordt bij nieuw wangedrag met vijf maanden verlengd.