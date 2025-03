112-nieuws: veel brandweer in Sprundel • beschoten duif geëuthanaseerd

08.21

En is vanochtend brand uitgebroken in een mobiel kantoor aan de Beardijk in Oisterwijk. Het kantoor op wielen, waarin onder meer computers stonden, ging volledig in vlammen op. Het kantoor wordt gebruikt door een uitvoerder en projectleider. In de buurt wordt veel gebouwd en gerenoveerd.

Het hek rond het kantoor stond open. Ook was er een deur geforceerd. Mogelijk is de brand aangestoken. De politie is dringend op zoek naar getuigen of camerabeelden en doet verder onderzoek.