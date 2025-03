Omstander ziet man in het water liggen en roept hulp in

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag in het water gevallen bij een jachthaven aan het Heilig Hartplein in Veghel. Een omstander zag de man rond twee uur in het water liggen en heeft de hulpdiensten gebeld.

De brandweer en de politie zijn ingeseind en zij hebben de man uit het water gehaald, onder meer met behulp van een ladder. De man werd in een reddingsdeken gewikkeld om hem warm te houden.

Ook een duikersploeg kwam naar de jachthaven maar hoefde niet in actie te komen. Het slachtoffer is in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders zou het slachtoffer teveel gedronken hebben, dat is niet bevestigd door de politie. Het is onduidelijk hoe de man er aan toe is. Aan het Heilig Hartplein in het centrum van Veghel is een kleine jachthaven voor z'n dertig bootjes. De haven ligt aan de Zuid-Willemsvaart, tussen de Noord- en de Zuidkade.

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink