Younes raakte op onverklaarbare wijze verlamd, met boek zoekt hij hulp

Younes Hider uit Breda heeft zijn eerste dichtbundel geschreven. Dat is bijzonder omdat hij helemaal verlamd is en fysiek totaal afhankelijk van anderen. Dankzij zijn computer met oogbesturing kan Younes zijn gevoelens uiten, communiceren en dus ook een dichtbundel schrijven. Zijn moeder hoopt met het boekwerk ook artsen te bereiken: "Misschien dat er dan eindelijk een diagnose komt."

"Als ik naar beneden kijk, ben ik aan het typen. Ik typ namelijk met mijn ogen", zegt Younes haast verontschuldigend via de spraakcomputer die op zijn rolstoel is gemonteerd.

"Younes zat nog in de kleuterklas toen hij vaak moe was en veel wilde slapen. Wij dachten dat hij gewoon een lui kind was. Maar een docent merkte op dat Younes vaak viel en dat zijn tekeningen minder gedetailleerd werden," vertelt zijn moeder Fatima.

"De huisarts kon destijds niets vinden. Ondertussen zijn we bijna dertig jaar verder en verliest hij steeds meer functies. Het begon met een rolstoel voor lange afstanden, toen werd praten moeilijker, en nu kan hij helemaal niks meer. Hij zit opgesloten in zijn lichaam, terwijl hij geestelijk volledig alert is en alles voelt."

Ondanks dat Younes alleen nog met zijn ogen kan communiceren, heeft hij manieren gevonden om zich uit te drukken. Hij schrijft niet alleen gedichten, een van zijn teksten is ook verwerkt in een lied. "Ik luister sowieso veel muziek en wilde mijn woorden ook op muziek zetten. Zelf zingen kan ik niet, dus dat werd een uitdaging", zegt Younes via zijn computerstem.

"Via muziek en gedichten hopen we dat er een arts of deskundige is die herkent wat Younes mankeert en dat er misschien eindelijk een diagnose komt", zegt Fatima. "De situatie is nu erg onzeker. We hebben geen idee wat we verder nog kunnen verwachten en dat is voor Younes en voor ons heel frustrerend."

Ondanks de ongekende tegenslagen blijft Younes positief en toont hij een enorme veerkracht. "Wij hebben altijd gezegd: we verzorgen hem zolang we het aankunnen en onze gezondheid het toelaat. Dat is de afspraak die we met Younes hebben gemaakt."

Younes wil als een echte schrijver bij de boekpresentatie zaterdag zelf zijn dichtbundel kunnen signeren. Daarom heeft hij een stempel laten maken met zijn initialen en een persoonlijke groet.

Burgemeester Paul Depla neemt die dag het eerste exemplaar van Younes' dichtbundel in ontvangst bij boekhandel Van Kemenade& Hollaers in Breda.