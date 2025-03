Niets gestolen bij 'brutale inbraak' bij juwelier in de Bijenkorf

Er is niets buitgemaakt bij de inbraak bij juwelier Diamond Point in de Bijenkorf aan het 18 Septemberplein in Eindhoven, vorige week woensdag. Dat meldt de politie. "Er zijn meerdere vitrines kapotgeslagen, maar waarschijnlijk had de dief zo'n haast dat-ie niets heeft meegenomen", meldt een woordvoerder.

Wel was er veel schade in en aan de winkel. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan, maar dat er nog niemand in beeld is voor de inbraak.

De ravage in de juweliersafdeling van de De Bijenkorf op de begane grond was woensdagochtend groot. Een raam sneuvelde en meerdere glazen vitrines werden aan diggelen geslagen. De Bijenkorf was daarom de hele ochtend dicht. Brutaal

Eerder meldde de politie al dat het om een 'brutale inbraak' ging. "De dader is de Bijenkorf in gerend en heeft als een dolle de vitrines kapotgeslagen", zei een woordvoerder woensdag.

De politie was snel ter plaatse en zette agenten met honden in. "Maar de persoon was even snel weg als die het pand binnenkwam." Er is nog niemand aangehouden.