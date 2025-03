5-jarig kind op basisschool misbruikt door sportcoach (23)

Op basisschool De Eerste Rith in Breda is vorig jaar een jongetje van 5 seksueel misbruikt. De 23-jarige sportcoach J.D. uit Roosendaal zit daarvoor al maanden vast. Deze donderdag kwam zijn zaak voor het eerst voor de rechter. J.D. had er echter voor gekozen om er niet bij te zijn. Hij voelt zich niet meer veilig sinds bekend is geworden waarvoor hij vastzit.

J.D. was niet in dienst bij de basisschool aan de Hovenierstraat in Breda. Hij kwam in contact met het jonge kind als sportcoach van het project Sportkanjers. Met dit programma worden kinderen ondersteund bij het ontwikkelen van hun motorische vaardigheden. Er wordt dan gewerkt in kleine groepjes kinderen. De Roosendaler zou het jongetje tweemaal hebben misbruikt tussen april en juli. Het ging hierbij niet om verkrachting, zo werd duidelijk. De man deed beide keren zijn onderkleding uit en toonde toen zijn stijve geslachtsdeel. Hij zou zijn genot hebben gehaald uit het tonen van zijn geslachtsdeel en het daarmee over het kind wrijven.

De sportcoach werkte vorig schooljaar van januari tot en met juli 2024 bij de toenmalige groepen 2, 3 en 8 op de basisschool in Breda. In het najaar van 2024 is er aangifte gedaan bij de politie door de ouders van de leerling. Hoe de zaak aan het rollen kwam, werd donderdag niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat de jongen uitgebreid over de gebeurtenissen heeft verklaard in een speciale verhoorstudio voor kinderen. Ook bleek dat J.D. nu bedreigd wordt en zijn familie ook. De man is in de gevangenis van Grave al overgeplaatst naar een andere afdeling, maar voelt zich nog steeds niet veilig, zo vertelde zijn advocaat. Daarom was hij ook niet bij de eerste zitting. Op de basisschool is geschrokken gereageerd op het nieuws van het misbruik van een heel jonge leerling. De ouders kunnen contact opnemen met de school en maandag, als de carnavalsvakantie is afgelopen, kunnen de ouders terecht op school tijdens een speciaal ingelast spreekuur. De volgende tussentijdse zitting is op 28 mei.