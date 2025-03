De grootste islamitische begraafplaats van Nederland is hier in de maak

“Voor veel moslims komt straks een lang gekoesterde wens uit.” De grootste islamitische begraafplaats van onze provincie en waarschijnlijk zelfs van Nederland komt stap voor stap dichterbij in Roosendaal. Voorzitter Moenir Amhouaech van de Marokkaanse Moskee in Roosendaal is optimistisch over de voortgang van de plannen.

Een akker naast de bestaande openbare begraafplaats Zegestede aan de Rucphensebaan is nadrukkelijk in beeld voor het project. De locatie biedt ruimte aan maximaal achttienduizend graven. De grote moslimbegraafplaats in Arnhem is met zeventienduizend graven net iets kleiner. Volgens Moenir Amhouaech is er de laatste jaren duidelijk sprake van een toenemende behoefte binnen de moslimgemeenschap om in Nederland te worden begraven.

“Dat geldt zeker voor moslims van de tweede en derde generatie die hier geboren en getogen zijn. Maar we zien nu ook bij de eerste generatie steeds vaker een omslag. Mensen willen hun kinderen en kleinkinderen in staat stellen de laatste rustplaats van oma of opa te bezoeken. Bovendien heeft het binnen ons geloof de voorkeur begraven te worden op de plek van overlijden. Dat is heel belangrijk voor het rouwproces.”