Inbraak Porsche-dealer werk van 'professionals', onderdelen teruggevonden

Een 'professionele bende' zit achter de inbraak zaterdagnacht bij Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk. Dat vermoedt de commercieel directeur van het bedrijf. De inbrekers werden gestoord door beveiligers, daardoor hebben ze veel peperdure auto-onderdelen moeten achterlaten.

Het bedrijf, dat sinds afgelopen juli in het pand aan de Heusdensebaan in Oisterwijk zit, is geschrokken van de inbraak. Maar Van Rees Vellinga zegt dat er 'gelukkig' een professionele bende achter lijkt te zitten. "Daardoor zie je dat de onderdelen die eraf zijn gehaald er nog best goed uitzien. En we hebben gelukkig een groot deel van de onderdelen kunnen terugvinden."

De bende werd op beelden van meerdere beveiligingscamera’s gespot. "Vervolgens is de beveiligingsdienst gekomen en zijn ze gestoord. Een paar onderdelen stonden al klaar bij de buren om meegenomen te worden. Die hebben we gelukkig teruggevonden", zegt commercieel directeur Rolf van Rees Vellinga.

Hoe de inbrekers op het dak van het gebouw konden komen, is nog onduidelijk. Dat wordt onderzocht door de politie. De beveiliging van het splinternieuwe gebouw en de directe omgeving was volgens Van Rees Vellinga al van het 'allerhoogste niveau', toch is die na de inbraak nog verder aangescherpt. Hoe precies, wil hij niet zeggen.

De teruggevonden onderdelen zijn volgens de commercieel directeur in 'goede staat', waardoor ze gewoon teruggeplaatst kunnen worden op de auto’s. "We zijn afgelopen zondag meteen gestart met het herstellen van de schade in ons eigen schadebedrijf. De mannen konden meteen vol aan de bak."

"We hebben in onze branche meer te maken met dit soort inbraken. We zijn een heel geliefd en mooi merk, daardoor zit je in een verhoogde risicogroep", verklaart de commercieel directeur. "In het algemeen worden de onderdelen in andere landen gebruikt om schadeauto’s te herstellen."

Hoeveel onderdelen wél zijn meegenomen, is nog onduidelijk. Ook moet nog in kaart worden gebracht hoe groot de financiële schade is.

De beelden van de achtergelaten ravage zijn hoogstwaarschijnlijk op de vroege ochtend na de inbraak gemaakt. "Het is onduidelijk wie die beelden heeft gemaakt", laat de commercieel directeur weten. Volgens hem zijn klanten over de inbraak en de beelden geïnformeerd. "We vinden het zeer vervelend dat de beelden zijn uitgelekt. We zijn aan het onderzoeken hoe dat kan."