Sjoerd belandt van hbo-studie in illegale wietsector: 'Het is een achtbaan'

Het roken van een jointje is legaal in Nederland, maar je mag geen wiet kweken of vervoeren. Coffeeshops worden via de achterdeur dan ook dagelijks illegaal bevoorraad. Sjoerd werkt al zo'n tien jaar in de illegale wietsector en dat brengt hem soms in stressvolle situaties. In de nieuwe Omroep Brabant-podcast 'Via de Voordeur' biedt hij een kijkje achter de schermen van het illegale circuit. "Ik reed een keer een politiefuik in met mijn achterbak vol wiet en toen dacht ik: 'Zou dit nou mijn laatste ritje zijn?'"

Hoe kom je vanuit een hbo-studie terecht in de illegale wietsector? Voor Sjoerd* ging dit vanzelf. "Tijdens mijn studie had ik een stage waarbij ik elke dag moest werken van negen tot vijf en 's avonds vaak nog langer door. Dat paste echt niet bij mij." In de sportschool kwam hij iemand tegen die de weg al kende in het wietwereldje. "We trainden een tijdje samen en van het een kwam het ander."

"Die spanning heb ik af en toe wel een beetje nodig."

"We begonnen met spulletjes rijden en daarna gingen we zelf kweken", vertelt Sjoerd. Het werk geeft hem een kick. "Het is een soort achtbaan. Soms gaat het even heel hard en dan wordt het weer rustig. Die spanning heb ik af en toe wel een beetje nodig." De eerste keer dat Sjoerd zelf gaat kweken doet hij dit samen met drie anderen. "Het risico is met vier even groot als met twee man. Als je gepakt wordt, heb je dezelfde straf, maar je verdient gewoon minder wanneer je met meer bent. Daarom probeer je op een gegeven moment steeds meer schakels weg te nemen en zelf meer controle te creëren."

"Eerst werkten we samen met een makelaar die pandjes aan ons verhuurde. Maar na een paar goeie oogsten kochten we zelf een pand van de winst." Op die manier liep Sjoerd meer risico, want het pand stond op zijn naam. "Als het misgaat, komen ze bij jou aan de deur. Je maakt dan wel onderlinge afspraken over het delen van boetes. Maar een taakstraf of erger kun je natuurlijk niet met z'n drieën uitvoeren. Dus als het pand op jouw naam staat, ben je het meest de lul." Na een tijdje pakte Sjoerd het anders aan. "De panden stonden niet meer op mijn naam, maar op de naam van jongens die 'onder mij' werkten of mensen die ik betaalde om hun naam te mogen gebruiken. Maar dan pak je zelf niet meer dat risico."

"Je kunt beter een auto rijden die niet opvalt."

Wanneer je zoveel geld verdient met het kweken van wiet, is het volgens Sjoerd de kunst om daar niet mee te koop te lopen. "Je ziet vaak dat gasten die een paar keer een goede oogst hebben meteen in een spiksplinternieuwe auto gaan rijden. Dat is dan toch een jongensdroom, maar je kunt beter een auto rijden die niet opvalt, zodat je niet wordt gepakt."

Het wietexperiment Sinds december 2023 wordt in coffeeshops in Breda en Tilburg naast gedoogde cannabis ook legale cannabis verkocht. Dit is onderdeel van het wietexperiment, of zoals de overheid het noemt het 'experiment gesloten coffeeshopketen'. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of het mogelijk is om cannabis legaal te telen, vervoeren en verkopen. Er zijn tien telers aangewezen die legaal wiet mogen kweken en leveren aan de coffeeshops in de experimentgemeenten. In juni 2024 kwamen er naast Breda en Tilburg nog acht experimentgemeenten bij. Vanaf 7 april dit jaar mogen de coffeeshops in de experimentgemeenten alleen nog maar legale cannabis verkopen. Maar coffeeshophouders twijfelen of er dan genoeg aanbod is.